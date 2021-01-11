Лукашенко встретился с Фазелем в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник встретился с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, сообщает пресс-служба политика.
Вероятно, эта встреча связана с подготовкой Белоруссии к чемпионату мира-2021, который должен пройти в Минске в мае этого года совместно с Ригой (Латвия).
Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что ИИХФ приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Белоруссии. Есть вариант, что чемпионат мира пройдет только в Риге. Также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава.
Сам Фазель подтвердил, что официально никакого решения еще нет. Оно будет принято после встречи с Лукашенко, где обсудят вопросы нестабильной общественно-политической ситуации в стране и борьбы с коронавирусом.
Рене Фазель прилетел в Минск и встречается с Лукашенко.https://t.co/1P3PQYwodF pic.twitter.com/uUPBpCqhdL— TUT.BY (@tutby) January 11, 2021
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