Лукашенко о замене флага Белоруссии в Риге: «Такие ситуации вызывают патриотизм и еще большее уважение к нашим символам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался касательно замены флага страны на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021.

Флаг Белоруссии был установлен в центре латвийской столицы вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

«Такие ситуации, как в Риге, вызывают у нас патриотизм и еще большее уважение к нашим символам», — передает слова Лукашенко белорусская Tribuna.com со ссылкой на Telegram-канал ATN News.

На аренах и официальных мероприятиях ИИХФ продолжает использовать красно-зеленый флаг.