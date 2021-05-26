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Лукашенко о замене флага Белоруссии в Риге: «Такие ситуации вызывают патриотизм и еще большее уважение к нашим символам»

16:00
Александр Лукашенко. Фото Reuters
Александр Лукашенко. Фото Reuters
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался касательно замены флага страны на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021.

Флаг Белоруссии был установлен в центре латвийской столицы вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

«Такие ситуации, как в Риге, вызывают у нас патриотизм и еще большее уважение к нашим символам», — передает слова Лукашенко белорусская Tribuna.com со ссылкой на Telegram-канал ATN News.

На аренах и официальных мероприятиях ИИХФ продолжает использовать красно-зеленый флаг.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/

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