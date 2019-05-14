Лука Занатта: "Два года назад папа давал советы, как играть с Россией, и мы проиграли 1:10"

Защитник сборной Италии Лука Занатта, сын тренера Айвана Занатты, работавшего в СКА, подвел итоги матча с Латвией (0:3) и поделился ожиданиями от встречи со сборной России​.

– Знали, что в матче с Латвией у нас будет шанс, что и продемонстрировали, поиграли в большинстве. Но соперник был лучше нас. Сейчас мы уже думаем о встрече с одной из сильнейших сборных мира. Собираемся играть с Россией за свою страну, за себя.

– Верите ли вы завтра в чудо?

– Кто знает? А вы верите в чудеса?

– Да.

– Вот и я тоже верю. Неважно против кого ты играешь, когда выходишь на лед – хочешь только победы.

– Что можете сказать о сборной России? Кто наиболее опасен?

– Хороший вопрос. Надо бы составить список. Многие игроки, да вообще все опасны! Овечкин, Ковальчук, Кучеров – вы все знаете эти фамилии. Есть Малкин и Кузнецов. Бессмысленно перечислять всех.

– Два года назад вы были поражены игрой Панарина. Удивлены, что в этом году Артемий не приехал?

– Не знаю, было ли это решение сборной или игрока не ехать сюда. Это не мое дело. Но я уверен, что у России хватает сильных хоккеистов, которые могут заменить Панарина.

– Ваш папа работал в России. Давал ли вам советы, как завтра играть?

– Он два года назад уже давал советы, и мы проиграли 1:10. Так что в этот раз слушать его не буду. (Игорь Еронко)

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