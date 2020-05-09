Лемье, Гретцки и Кросби составили идеальную тройку сборной Канады по версии ИИХФ
14:12
Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной Канады.
Из действующих игроков в нее попал только нападающий Сидни Кросби. Вместе с ним тройку нападения составили Уэйн Гретцки и Марио Лемье.
В пару защиты попали Скотт Нидермайер и Крис Пронгер. Место в воротах занял Шон Бурк.
How do you put an #IIHFWorlds all-time lineup together for a powerhouse nation like @HC_Men ?— IIHF (@IIHFHockey) May 9, 2020
Head to https://t.co/zj1m4vA4mq to find out. @WayneGretzky @MarioLemieuxFdn @penguins @EdmontonOilers @FlaPanthers pic.twitter.com/zN9Mh9Ufwn