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Лемье, Гретцки и Кросби составили идеальную тройку сборной Канады по версии ИИХФ

14:12
Сидни Кросби (слева) и Марио Лемье. Фото nhl.com
Сидни Кросби (слева) и Марио Лемье. Фото nhl.com
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Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной Канады.

Из действующих игроков в нее попал только нападающий Сидни Кросби. Вместе с ним тройку нападения составили Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

В пару защиты попали Скотт Нидермайер и Крис Пронгер. Место в воротах занял Шон Бурк.

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