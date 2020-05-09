Лемье, Гретцки и Кросби составили идеальную тройку сборной Канады по версии ИИХФ

Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной Канады.

Из действующих игроков в нее попал только нападающий Сидни Кросби. Вместе с ним тройку нападения составили Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

В пару защиты попали Скотт Нидермайер и Крис Пронгер. Место в воротах занял Шон Бурк.