Ледовый дворец станет второй ареной чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге

Второй ареной чемпионата мира 2023 хоккея в Санкт-Петербурге станет "Ледовый дворец", сообщает официальный сайт ФХР. Это домашний стадион СКА в матче КХЛ.

В Санкт-Петербурге прошло совещание ФХР, ИИХФ и правительства города. Вице-президент Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг и генеральный директор Федерации хоккея Франции Эрик Роперт приняли участие во встрече с представителями Федерации хоккея России, специалистами комитета по физкультуре и спорта Правительства Санкт-Петербурга. Представители ИИХФ посетили с инспекцией также и Ледовый дворец.

Кроме того, на совещании был представлен и детально обсужден план строительства и ввода в эксплуатацию новой ледовой арены в Петербурге. Представители подрядчика ознакомили участников с презентацией проекта будущего стадиона, который будет вмещать 21,5 тысяч зрителей и станет основной ареной чемпионата мира 2023 года.

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