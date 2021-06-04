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Лебедев — о поражении от Канады: «Сборная оставила удручающее впечатление. Тренерский штаб стоит менять»

11:30
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Депутат Госдумы Игорь Лебедев в разговоре «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира-2021.

3&nbsp;июня. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 1:2 ОТ. Валерий Брагин и&nbsp;Евгений Тимкин.Семь главных вопросов к сборной России. Самый страшный — а мы когда-то что-то вообще выиграем?

«Сборная СССР приучила нас с детства к тому, что не знает поражений. Раньше и второе место считалось большой катастрофой. К сожалению, на этом ЧМ мы встретились с Канадой уже в четвертьфинале и, на мой взгляд, не показали ничего. Сборная Канады приехала очень слабая, в ней не было ведущих звезд НХЛ. Наша сборная оказалась еще хуже. Мы громили всех непонятных соперников, заняли первое место. Но сейчас мы летим домой, а канадцы, которые заняли четвертое место, в полуфинале. Тренерскому штабу, руководству КХЛ и Министерству спорта есть, над чем задуматься», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев поделился мыслями о том, кто должен готовить сборную к Олимпиаде.

«Мы видим, как падает спортивная составляющая наших спортсменов. Мы начинаем проигрывать там, где традиционно были фаворитами. Я даже думать не хочу, что нас ждет на чемпионате Европы по футболу. Если в Пекин поедет та сборная, которая была вчера, то я бы оставил в ней только несколько игроков. Основной состав и тренерский штаб стоило бы поменять. Лучшая сборная была при Быкове», — отметил Лебедев.

Вчера, 3 июня, в четвертьфинале чемпионата мира сборная России в овертайме уступила Канаде (1:2). Россия не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2011 года.

(Владимир Пушкарев)

3&nbsp;июня. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 1:2 ОТ. Сергей Бобровский в&nbsp;воротах сборной России.

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