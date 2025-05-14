Латвия и Швеция сыграет в групповом этапе чемпионата мира 14 мая

Латвия и Швеция встретится в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в среду, 14 мая. Матч пройдет в спортивном комплексе «Авичи Арена» в Стокгольме (Швеция) и начнется в 21.20 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния Латвия — Швеция можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру можно смотреть на телеканале «Матч! игра» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат мира 2025 пройдет с 9 по 25 мая.

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