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14 мая 2025, 19:20

Латвия — Швеция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Латвия и Швеция сыграет в групповом этапе чемпионата мира 14 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдуард Тралмакс, игрок сборной Латвии.
Фото Global Look Press

Латвия и Швеция встретится в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в среду, 14 мая. Матч пройдет в спортивном комплексе «Авичи Арена» в Стокгольме (Швеция) и начнется в 21.20 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния Латвия — Швеция можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру можно смотреть на телеканале «Матч! игра» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат мира 2025 пройдет с 9 по 25 мая.

ИИХФ отстранила российскую и белорусскую сборную от участия в международных турнирах под своей эгидой.

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