Латвия — Норвегия: видеообзор матча чемпионата мира-2021
28 мая сборная Норвегии победила в серии буллитов Латвию (4:3Б) в матче предварительного этапа группы B чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).
В составе норвежцев забросили шайбы Сондре Ульден, Кен-Андре Олимб и Матиас Эмилио Петтерсен. За сборную Латвии — Ренарс Крастенбергс, Рональд Кениньш и Кристиан Рубинс. Победный буллит реализовал Микаэль Хага (Норвегия).
Норвежцы с пятью очками занимают седьмое место в турнирной таблице группы B. Латвия — четвертая строчка и восемь баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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