11 мая, 19:40

Канада разгромила Латвию в дебютном матче 40-летнего Флери

Нападающий сборной Канады Кент Джонсон.
Фото AFP

Сборная Канады в матче чемпионата мира разгромила Латвию — 7:1.

По две шайбы забросили форварды Кент Джонсон и Трэвис Конекны.

Вратарь канадцев Марк-Андре Флери провел дебютный матч за национальную команду. 40-летний голкипер, который завершил карьеру в НХЛ, был в заявке на Олимпиаде-2010, но не провел ни одной игры.

Чемпионат мира

Группа A

Латвия — Канада — 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

Голы: Тралмакс — 1 (Локмелис), 7:05 — 1:0. Конекны — 1 (Санхейм, Кросби), 9:30 — 1:1. Маккиннон — 2 (Хорват), 10:31 — 1:2. Джонсон — 1 (Монтур, Кросби), 27:11 — 1:3. Джонсон — 2, 31:10 — 1:4. Конекны — 2 (мен.), 39:36 — 1:5. Селебрини — 1 (Конекны, Кросби), 45:09 — 1:6. Хэйтон — 1 (Дано), 55:18 — 1:7.

Вратари: Григалс — Флери.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 17 (4+7+6) — 37 (11+10+16).

Судьи: Франнсен, Хрибик.

11 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 9531 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2025/
