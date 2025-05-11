Сборные Латвии и Канады встречаются в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в воскресенье, 11 мая. Игра на «Авичи Арене» в Стокгольме (Швеция) начинается в 17.20 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывают канал «Матч! Игра» и сайт matchtv.ru. С ключевыми событиями и результатом игры Латвия — Канада можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Первый матч на ЧМ-2025 обе команды провели 10 мая: латвийцы победили Францию (4:1), а канадцы — Словению (4:0). В группе А вместе с этими командами также выступают Финляндия, Словакия, Австрия и Швеция.