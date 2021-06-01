Латвия и Германия могут лишить Канаду плей-офф, если сыграют вничью в основное время

После победы Финляндии над Канадой (3:2 Б) положение в группе В чемпионата мира выглядит так:

Финляндия — 17 очков (7 матчей), США — 15 (6), Канада — 10 (7), Казахстан — 10 (7), Германия, Латвия — 9 (6), Норвегия — 8 (7), Италия — 0 (6).

Оставшиеся матчи в группе: Италия — США, Германия — Латвия.

Казахстан лишился шансов попасть в четвертьфинал, но Канада не смогла обеспечить себе место в плей-офф. Все зависит от матча немцев и латвийцев. Победитель этой игры точно займет третью позицию в группе, а остальные расклады таковы:

— Если матч Германия — Латвия закончится в основное время, то канадцы займут четвертое место.

— Если встреча завершится в овертайме/по буллитам, то три сборные (Латвия или Германия, Канада и Казахстан) наберут по 10 очков. Кто бы ни оказался в «тройке» из латвийцев и немцев, именно эта сборная станет четвертой, а Канада — пятой. Все потому, что при равенстве очков у трех команд сначала считается количество баллов в матчах внутри их «подгруппы» (если побеждает Латвия — то у Латвии — 4, Канады — 3, Казахстана — 2; если Германия — у всех по 3), а затем разность шайб (и если Германия, то у Германии — «+1», у Канады — «0», у Казахстана — «-1».