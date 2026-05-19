Австрия победила Латвию на чемпионате мира

Сборная Австрии обыграла команду Латвии в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2026 — 3:1. Встреча прошла на «Свисс Лайф Арене» в Цюрихе (Швейцария).

Голы австрийской сборной забили Тим Харниш, Бенжамин Нисснер (в большинстве) и Винценц Рорер, который на последних секундах игры поразил пустые ворота. У соперника единственную шайбу забросил Рудольфс Балцерс.

После трех матчей Австрия с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице группы А, Латвия с 3 очками располагается на пятой строчке.

Австрийцы 20 мая сыграют с Швейцарией, Латвия на следующий день встретится с Финляндией.

Чемпионат мира. Группа A

19 мая, 17:20. Swiss Life Arena (Цюрих) Латвия Австрия

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