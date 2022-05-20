Сборная Латвии по буллитам обыграла Австрию в матче чемпионата мира

Сборная Латвии одержала победу над Австрией в серии буллитов в матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 4:3 Б. Встреча прошла в Тампере (Финляндия).

В составе австрийцев шайбы на счету Бенжамина Ниссне, Доминика Хайнриха и Томаса Раффля. У латвийцев отметились Рудольф Балцерс (дубль) и Ричард Букартс.

В серии буллитов сильнее оказались латвийцы.

Сборная Латвии поднялась на пятое место в группе B, набрав 5 очков после пяти матчей. Австрийцы — седьмые с четырьмя очками.

21 мая Австрия сыграет с Финляндией, Латвия встретится с Великобританией 22 мая.

Чемпионат мира

Группа B

Латвия — Австрия — 4:3 Б (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Нисснер — 2 (Раффль, Шнайдер), 21:10 — 0:1. Балцерс — 2 (Якс, Аболс), 25:36 — 1:1. Рих. Букартс — 2 (бол., Чуксте, Дзиеркалс), 29:50 — 2:1. Хайнрих — 2 (бол., Шнайдер, Хаудум), 31:24 — 2:2. Балцерс — 3 (Рих. Букартс, Сотниекс), 35:40 — 3:2. Раффль — 1 (Зундел, Нисснер), 46:21 — 3:3.

Победный буллит: Рих. Букартс.

Вратари: Силов — Штаркбаум.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 20 (6+10+3+1) — 32 (9+4+15+4).

Судьи: Норд, Штольц.

20 мая. Тампере. Tampere Deck Arena. 8516 зрителей