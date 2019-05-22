Ларкин, скорее всего, не сыграет с Россией в 1/4 финала ЧМ

Нападающий сборной США Дилан Ларкин, скорее всего, не сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против России. Об этом сообщил главный тренер команды Джефф Блэшилл.

22-летний хоккеист на чемпионате мира провел 7 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности "+1". (Игорь Еронко)

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия - США. Начало - 17.15 (время московское).

Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.

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