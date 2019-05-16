Нападающий "Колорадо" Габриэль Ландескуг прибыл в расположение сборной Швеции, информирует пресс-служба Шведского хоккейного союза.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он провел 73 матча и набрал 75 (34+41) очков. В плей-офф швед сыграл в 12 матчах и набрал 8 (3+5) очков.

В группе B Швеция занимает третье место. Лидирует команда Швейцарии. 16 мая шведы встретятся с Австрией.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр // Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019 // Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика // Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019