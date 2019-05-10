Кузнецов считает, что Россия пропустила две шайбы от норвежцев из-за "несчастного случая"

Форвард сборной России Евгений Кузнецов - о матче со сборной Норвегии (5:2) на чемпионате мира.

- Две шайбы в конце? Там несчастный случай получился. У Орла (Дмитрия Орлова - прим. "СЭ") сломалась на коньке штука, и он не смог доиграть. Иногда такие мелочи происходят. Ничего страшного, главное, что выиграли, - сказал Кузнецов. - Разберем игру. Думаю, в следующем матче не допустим таких ошибок. Игра в большинстве? На Евротуре не очень получалось. Ребята довольно-таки хорошо разыграли комбинации, которые задумывали. Наверное, это будет хороший толчок на следующую игру.

"Главное – выиграли", – нападающий Евгений Кузнецов о победе в первом матче ЧМ и настрое на следующую игру. #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/Di79f6fL7f – Хоккей России (@russiahockey) 10 мая 2019 г.

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