Кузнецов считает, что нельзя полностью сваливать вину на Овечкина

Форвард сборной России Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал, что не стоит винить Александра Овечкина в низкой результативности. Он добавил, что в поражении от Финляндии виновата вся команда.

– У Александра Овечкина только два гола за десять матчей.

– В любом случае, Саша – это Саша. Наверное, здесь нельзя полностью сваливать вину на него. Я как центральный нападающий должен быть доставлять больше шайб, создавать больше моментов. Поэтому в этом есть и моя вина. Крайний форвард в большинстве случаев зависит от центра.

– Кирилл Капризов вам в тройке не мешал?

– Нет. Он хорошо влился: уверенно играл в нашем звене. Хотя, конечно, были моменты, когда он переживал, волновался. Но это все в силу возраста.

– На последних секундах матча с финнами у нас вышло шесть нападающих – вы, Овечкин, Малкин, Гусев, Кучеров, Дадонов, но никто так и не совершил решающий бросок. Боялись допустить ошибку?

– Нет, никто не боялся. Очень долго искали лучшую точку для броска. А финны довольно плотно сыграли на пятаке. Повторюсь, мы сами виноваты. (Алена Гребенькова)

"В том, что Овечкин забил всего два гола, есть и моя вина", Интервью Кузнецова о чемпионате мира

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