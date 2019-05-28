Кузнецов рассказал, что Россия была на 100 процентов готова к матчу с Финляндией

Форвард сборной России Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал, что национальная команда была готова к матчу с Финляндией. Он отметил, что переживает это поражение так же, как и быстрый вылет из Кубка Стэнли.

– Значит, фактор неподготовленности в матче с финнами не сыграл свою роль?

– Конечно. Мы были готовы на все 100 процентов.

– Что расстроило больше: быстрый вылет из Кубка Стэнли или поражение в полуфинале чемпионата мира?

– В обоих случаях – очень обидно и неприятно. В Вашингтоне мы проиграли дома, поэтому, наверное, было тяжелее, чем здесь. Но выбирать сложно: оба поражения переживаю тяжело. В то же время это меня мотивирует. Буду лучше готовиться к следующему сезону летом. (Алена Гребенькова)

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