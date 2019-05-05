Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о своей передаче, которая закончилась голом Дмитрия Орлова в матче Евротура с Чехией (4:1).

- Матч с чехами из тех, в котором получалось почти все?

- Да нет, не все. Был важный матч, в прошлых играх многое не получалось, особенно с финнами получилось неудачно. А с чехами выполнили задачу на игру.

- Такую передачу, как вы отдали на Дмитрия Орлова, проще придумать или исполнить?

- Говяшка полетела туда, поэтому, наверное, и прошла туда. Когда нормально отдаешь, она не проходит, а когда прыгает - через коньки, через все проходит. (Алексей Шевченко)

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