Кузнецов - о пивном ужине: "Комментировать это неправильно"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов подвел итоги матча против Латвии (3:1) на чемпионате мира.

- Тяжело играть с похмелья?

- Почему с похмелья-то?

- Вчера новости появились в СМИ.

- Да это не новинка уже, как-то комментировать это неправильно.

- Для Латвии был матч жизни и смерти?

- Они перед матчем много говорили, и хочешь не хочешь настраиваешься побольше. Если честно, в первом периоде они даже в зону к нам не заехали, только "четыре на три забили". Главное - не удаляться.

- Казалось, что три шайбы с такой атакой - если не провал, то неудача.

- Хорошо, если так, есть к чему стремиться. Не получается в завершении, пару штанг было. (Алексей Шевченко)

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