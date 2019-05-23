Кузнецов - американским журналистам: "Не говорю по-английски"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после четвертьфинального матча ЧМ-2019 против команды США (4:3) пошутил в микст-зоне.

На вопросы об интервью он сказал американским журналистам: "No speaking English" (не говорю по-английски - Прим. "СЭ"). Отметим, что Кузнецов с 2014 года играет в НХЛ. (Алена Гребенькова)

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