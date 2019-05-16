Кучеров во второй раз набрал четыре очка на ЧМ, Кузнецов – в первый

Два игрока сборной России набрали по четыре очка в матче против сборной Италии. Никита Кучеров, добавивший к трем передачам гол, в точности повторил свой результат образца игры с итальянцами двухлетней давности, а Евгений Кузнецов, дважды забивший и дважды отдавший, установил новый личный рекорд. Рекорд принадлежит Артемию Панарину, который на последних пяти чемпионатах мира выдал три четырехочковых встречи. (Кирилл Бурдаков)
Россияне, набиравшие четыре очка за матч, на пяти последних чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Игрок
|
Соперник
|
Стадия
|
Счет
|
Очки
|
03.05.2015
|
Острава
|
Евгений Дадонов
|
Словения
|
Гр.турнир
|
5:3
|
4 (2+2)
|
07.05.2016
|
Москва
|
Антон Белов
|
Казахстан
|
Гр.турнир
|
6:4
|
4 (2+2)
|
08.05.2016
|
Москва
|
Артемий Панарин
|
Латвия
|
Гр.турнир
|
4:0
|
4 (2+2)
|
07.05.2017
|
Кельн
|
Артемий Панарин
|
Италия
|
Гр.турнир
|
10:1
|
4 (2+2)
|
07.05.2017
|
Кельн
|
Владислав Наместников
|
Италия
|
Гр.турнир
|
10:1
|
4 (2+2)
|
07.05.2017
|
Кельн
|
Никита Кучеров
|
Италия
|
Гр.турнир
|
10:1
|
4 (1+3)
|
07.05.2017
|
Кельн
|
Вадим Шипачев
|
Италия
|
Гр.турнир
|
10:1
|
4 (0+4)
|
08.05.2017
|
Кельн
|
Артемий Панарин
|
Германия
|
Гр.турнир
|
6:3
|
4 (0+4)
|
15.05.2019
|
Братислава
|
Евгений Кузнецов
|
Италия
|
Гр.турнир
|
10:0
|
4 (2+2)
|
15.05.2019
|
Братислава
|
Никита Кучеров
|
Италия
|
Гр.турнир
|
10:0
|
4 (1+3)