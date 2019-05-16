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Кучеров во второй раз набрал четыре очка на ЧМ, Кузнецов – в первый

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Два игрока сборной России набрали по четыре очка в матче против сборной Италии. Никита Кучеров, добавивший к трем передачам гол, в точности повторил свой результат образца игры с итальянцами двухлетней давности, а Евгений Кузнецов, дважды забивший и дважды отдавший, установил новый личный рекорд. Рекорд принадлежит Артемию Панарину​, который на последних пяти чемпионатах мира выдал три четырехочковых встречи. (Кирилл Бурдаков)

Россияне, набиравшие четыре очка за матч, на пяти последних чемпионатах мира

Дата

Город

Игрок

Соперник

Стадия

Счет

Очки

03.05.2015

Острава

Евгений Дадонов

Словения

Гр.турнир

5:3

4 (2+2)

07.05.2016

Москва

Антон Белов

Казахстан

Гр.турнир

6:4

4 (2+2)

08.05.2016

Москва

Артемий Панарин

Латвия

Гр.турнир

4:0

4 (2+2)

07.05.2017

Кельн

Артемий Панарин

Италия

Гр.турнир

10:1

4 (2+2)

07.05.2017

Кельн

Владислав Наместников

Италия

Гр.турнир

10:1

4 (2+2)

07.05.2017

Кельн

Никита Кучеров

Италия

Гр.турнир

10:1

4 (1+3)

07.05.2017

Кельн

Вадим Шипачев

Италия

Гр.турнир

10:1

4 (0+4)

08.05.2017

Кельн

Артемий Панарин

Германия

Гр.турнир

6:3

4 (0+4)

15.05.2019

Братислава

Евгений Кузнецов

Италия

Гр.турнир

10:0

4 (2+2)

15.05.2019

Братислава

Никита Кучеров

Италия

Гр.турнир

10:0

4 (1+3)
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