Кучеров во второй раз набрал четыре очка на ЧМ, Кузнецов – в первый

Два игрока сборной России набрали по четыре очка в матче против сборной Италии. Никита Кучеров, добавивший к трем передачам гол, в точности повторил свой результат образца игры с итальянцами двухлетней давности, а Евгений Кузнецов, дважды забивший и дважды отдавший, установил новый личный рекорд. Рекорд принадлежит Артемию Панарину​, который на последних пяти чемпионатах мира выдал три четырехочковых встречи. (Кирилл Бурдаков)

Россияне, набиравшие четыре очка за матч, на пяти последних чемпионатах мира