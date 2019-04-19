Кучеров присоединится к сборной в ближайшие дни, Василевский - 28 апреля

Лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Никита Кучеров присоединится к сборной России в ближайшие дни, а лучший по целому ряду показателей вратарь лиги Андрей Василевский - предположительно 28 апреля.

Вчера в "Тампе", "выметенной" из Кубка Стэнли в серии с "Коламбусом" (0-4), прошло медобследование, по результатам которого Василевскому, игравшему в плей-офф с небольшой травмой, был предписан 10-дневный курс лечения. После него голкипер сможет вернуться на лед и приедет в национальную команду, сообщил агент обоих хоккеистов Дэн Мильштейн обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру.

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