Кучеров единолично возглавил список бомбардиров ЧМ-2019

Нападающий сборной России Никита Кучеров набрал 2 (2+0) очка в матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Швейцарии (3:0). Таким образом, на его счету форварда 14 (6+8) баллов в шести играх.

Кучеров единолично возглавил список бомбардиров турнира. Он обошел нападающего сборной Швеции Вильяма Нюландера, на счету которого 13 (4+9) очков.

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