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Кубалик рассказал о своем голе в овертайме в матче с Белоруссией

22:53
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Форвард сборной Чехии Доминик Кубалик поделился впечатлениями после матча чемпионата мира против сборной Белоруссии (3:2 ОТ). Он забросил решающую шайбу в овертайме.

«Мой гол? Это был классический гол в овертайме, — сказал Кубалик в послематчевом флеш-интервью. Мы играли в один в один, я смог оторваться. Это то, что мы хотели со с самого начала.

Очень счастливы, что победили. «Пузырь»? Все мы рады быть здесь. У нас есть цель, и мы сделаем все возможное для ее достижения».

Чехи одержали первую победу на турнире и занимают шестое место в группе А, имея в активе два очка. У белорусской команды четыре очка и четвертая позиция.

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