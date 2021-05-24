Кубалик рассказал о своем голе в овертайме в матче с Белоруссией
22:53
Форвард сборной Чехии Доминик Кубалик поделился впечатлениями после матча чемпионата мира против сборной Белоруссии (3:2 ОТ). Он забросил решающую шайбу в овертайме.
«Мой гол? Это был классический гол в овертайме, — сказал Кубалик в послематчевом флеш-интервью. Мы играли в один в один, я смог оторваться. Это то, что мы хотели со с самого начала.
Очень счастливы, что победили. «Пузырь»? Все мы рады быть здесь. У нас есть цель, и мы сделаем все возможное для ее достижения».
Чехи одержали первую победу на турнире и занимают шестое место в группе А, имея в активе два очка. У белорусской команды четыре очка и четвертая позиция.
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