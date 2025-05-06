Хоккей
6 мая, 09:36

Кросби рассказал, почему впервые за 10 лет решил сыграть на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби объяснил свое попадание в состав сборной Канады на чемпионат мира-2025.

«Я хотел продолжать играть. Поскольку у меня была такая возможность и я чувствовал себя хорошо, я хотел принять в этом участие. Похоже, у нас отличная команда», — приводит слова Кросби журналист Роб Росси.

37-летний форвард сыграет на первенстве мира впервые с 2015 года. В этом году ЧМ состоится в Дании и Швеции с 9 по 25 мая.

Сидни Кросби
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
