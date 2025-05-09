Кросби назначен капитаном сборной Канады на чемпионате мира-2025

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби будет капитаном сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2025 года, сообщает пресс-служба национальной команды.

Ассистентами 37-летнего хоккеиста станут Натан Маккиннон и Райан О'Рейли.

Ранее в этом году Кросби был капитаном сборной Канады на Турнире четырех наций.

Канадская команда проведет первый матч на чемпионате мира 10 мая против Словении. Канадцы и словенцы выступят в одной группе с Латвией, Францией, Австрией, Словакией, Финляндией и Швецией.