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Сегодня, 20:55

Крикунов назвал сроки, когда сборную России вернут на международные турниры

Алина Савинова
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Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов предположил, когда национальную команду допустят до международных турниров.

«У нас выросла большая плеяда талантливых игроков, которые выступают в НХЛ. Когда разрешат России играть на чемпионате мира, у команды будут хорошие вратари. У сборной также есть и нападающие, и защитники. Я думаю, что на следующий год нас уже могут допустить до международных турниров. Хоть и говорят, что до 2025 года продлится отстранение, но, я предполагаю, что уже в 2024-м мы появимся. Время лечит. Люди, которые против России, тоже скоро придут в себя», — цитирует Крикунова Betonmobile.ru.

В феврале 2022 года ИИХФ объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта 2023-го отстранение было продлено еще на один год.

Источник: https://betonmobile.ru/krikunov-nazval-sroki-kogda-sbornuyu-rossii-vernut-na-mezhdunarodnuyu-arenu
Сборная России по хоккею
Владимир Крикунов
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