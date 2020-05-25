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Чемпионат мира

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Крайнее золото сборной России. Команда Знарка победила Финляндию

09:00
ЧМ-2014 в Минске. Россия — Финляндия — 5:2. Фото Reuters
ЧМ-2014 в Минске. Россия — Финляндия — 5:2. Фото Reuters
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25 мая состоялся финальный матч чемпионата мира, который проходил в Минске. В решающей встрече сошлись команды России и Финляндии.

Главный тренер российской сборной, Олег Знарок, был дисквалифицирован на финальный матч из-за конфликта с тренером сборной Швеции во время полуфинального матча. Однако это не помешало российской сборной одержать победу со счетом 5:2.

В составе россиян голами отметились Сергей Широков, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Данис Зарипов и Виктор Тихонов.

С тех пор сборная России пока не может снова завоевать золотые медали мирового первенства.

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