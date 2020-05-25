Крайнее золото сборной России. Команда Знарка победила Финляндию

25 мая состоялся финальный матч чемпионата мира, который проходил в Минске. В решающей встрече сошлись команды России и Финляндии.

Главный тренер российской сборной, Олег Знарок, был дисквалифицирован на финальный матч из-за конфликта с тренером сборной Швеции во время полуфинального матча. Однако это не помешало российской сборной одержать победу со счетом 5:2.

В составе россиян голами отметились Сергей Широков, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Данис Зарипов и Виктор Тихонов.

С тех пор сборная России пока не может снова завоевать золотые медали мирового первенства.