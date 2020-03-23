Кравчук не считает, что в ИИХФ отменили чемпионат мира из-за игроков НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти в Швейцарии в мае.

— Не думаю, что ИИХФ (Международная федерация хоккея) отменяла чемпионат мира из-за того, что не успевают приехать игроки НХЛ. Просто в приоритете — здоровье и безопасность людей, — цитируют Кравчука «Известия». — Понятно, что сейчас обстановка в большинстве стран из-за коронавируса непростая. И в этой связи, похоже, было нереально избежать отмены мирового первенства. Даже перенести его было бы сложно, не говоря уже о проведении в мае. Слишком уж непредсказуемая эпидемиологическая обстановка сложилась. В той же НХЛ до сих пор неясно, сумеет ли лига завершить сезон.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.