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Кожевников считает уверенной победу сборной России над Данией на чемпионате мира

19:13
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил победу сборной России над сборной Дании на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:0).

«Россия после поражения от словаков оправилась, конечно, — сказал Кожевников «СЭ». — Достаточно уверенно победили сегодня. Воронков здорово смотрится в первых играх. Он вообще один из лучших наших центральных на данном этапе.

Отсутствие флага? Я вообще на это не обращаю внимание, если честно. Это было ясно изначально. Отсутствие флага — это неприятно, конечно, но парни играют за страну, а мы это знаем. Не так много забиваем? Ничего страшного в этом нет, каждый год все меняется. Тогда была другая команда. Главное, что сейчас мы выиграли и никто не думает, что мы слабее. Современная сборная не слабее, сейчас просто другое время».

Сборная России набрала 9 очков после четырех игр и вышла на первое место в группе A. Следующий матч российская команда проведет против сборной Швейцарии. Игра начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.

(Артем Бухаев)

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