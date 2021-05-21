Кожевников считает, что сборной России надо сменить тактику на чемпионате мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о победе сборной России над Чехией (4:3) на старте ЧМ-2021 по хоккею.

«Наши играли на пределе своих возможностей. Сыгранности немного не хватает, но притираются ребята. Здорово, что переломили. Первыми забивали, потом держали игру. Немного пугает игра в обороне — как-то сваливаемся в концовке, что и раньше было. А так, все хорошо. И в большинстве забили, по игре, так что все нормально.

Сыграли намного лучше, чем на Евротуре. Ошибки, конечно, были, но Самонов неплохо смотрелся, так что ничего трудного не было. Но нельзя Чешские игры сравнивать с первенством мира. Чехи тоже горели желанием выиграть, это было видно. Наши молодцы — выстояли, неплохо смотрелись. В большинстве были у нас моменты, но Грубец здорово сыграл, что говорить. Можно сказать, что он помог Чехии проиграть именно с таким счетом. Надо понимать, что нам нужно менять тактику. Если постоянно с краю бросать, нашу систему соперники уже знают», — приводит слова Кожевникова «Газета.Ru».

Следующий матч сборная России сыграет против Великобритании. Начало — в 16.15 по московскому времени.