Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Великобританией (7:1) в матче чемпионата мира-2021 по хоккею.

«Игра как должна была сложиться, так и сложилась. Хорошо потренировались, набрали очков. Пропущенная шайба? Все так играют. Всем и так понятно, что англичане нам не соперник. Еще мы студентам проигрывать будем... Также считаю, что сборная Белоруссии, естественно, должна обыгрывать британцев в борьбе за выживание. Хотя, может, англичане и готовятся к Белоруссии, больше у них вариантов нет, кого обыгрывать», — сказал Кожевников.

Кожевников также выразил мнение, что уже пора настраиваться на следующий матч против Словакии (24 мая).

«Самое главное, что матч завершился без травм, и хоккеисты получили удовольствие. Надо уже настраиваться на игру со словаками. Вратарь второй вышел, всех попробовали, попробовали и новые комбинации, приятно смотреть. Видно работу Брагина», — добавил Кожевников.

Россия набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы A ЧМ-2021.

(Екатерина Звенигородская)