Ковальчук присоединился к сборной России в Новогорске

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России в Новогорске для подготовки к чемпионату мира-2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

В этом сезоне Ковальчук набрал 34 (16+18) очка. Напомним, что "Лос-Анджелес" занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко, и не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.

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