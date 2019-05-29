Ковальчук откровенно рассказал о пивном ужине сборной России на ЧМ-2019 в Братиславе

Форвард сборной России Илья Ковальчук прокомментировал информацию о пивном ужине команды во время чемпионата мира. Россияне заняли третье место на турнире

- Мы, журналисты, посмеялись над информацией с рестораном и 160 бокалами пива, которые якобы выпили игроки нашей сборной, когда об этом написало словацкое издание. Как вы отнеслись к ней?

– Нормально. Мы поехали, у нас было все официально. Игровой день, победили чехов, взяли автобус и поехали в ресторан. Посидели, выпили пива, поели суши. В 10:30 мы были в гостинице. Какие проблемы?

– 160 литров выпили.

– Я бы мог написать, что и 200. Если все будем читать, что на заборе написано… Были люди, которые вообще не пили. Может, кто-то все один выпил. Кузя (Евгений Кузнецов. – Прим. "СЭ") же все сказал вам.

– Сколько вы лично выпили?

– Я кружки 3-4. После игры я спокойно могу себе позволить выпить пива. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полностью интервью-бомба Ильи Ковальчука - скоро в "СЭ"