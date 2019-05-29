Ковальчук назвал бредом разговоры о том, что он, Овечкин и Малкин играли за сборную России без желания

Форвард сборной России Илья Ковальчук не согласен с тем, что на чемпионате мира без желания играли он, Александр Овечкин и Евгений Малкин. Россияне заняли третье место на турнире.

– Много говорили, что Овечкин, Ковальчук и Малкин выступают за сборную спустя рукава.

– А вы в это верите?

– Не верим.

– Так если вы в это не верите, зачем об этом даже говорить? Это бред.

– Вы посмотрите комментарии. Люди пишут, что вышеназванные игроки приезжают сюда на отдых.

– Какие люди пишут? Они вообще хоккей смотрели, кроме чемпионата мира? Еще что-то смотрели? (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полностью интервью-бомба Ильи Ковальчука - скоро в "СЭ"