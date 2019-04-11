Ковальчук и Гусев - в составе сборной России для подготовки к ЧМ-2019

Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. Состав выглядит так:

Вратарь: Александр Георгиев ("Рейнджерс");

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков (все – СКА), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Илья Любушкин ("Аризона"), Егор Яковлев ("Нью-Джерси"), Иван Проворов ("Филадельфия");

Нападающие: Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес"), Владислав Наместников ("Рейнджерс"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Евгений Дадонов ("Флорида"), Александр Бурмистров, Владимир Ткачев (оба – "Салават Юлаев"), Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов (все – СКА).

Помимо перечисленных игроков, в состав национальной сборной вызван нападающий "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин, сообщила позднее пресс-служба ФХР.

Кроме того, к команде присоединится часть игроков олимпийской сборной, которые будут выбраны штабом по итогам двух матчей против Франции.

Штаб сборной выглядит так:

Глава штаба Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьев, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры – Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физподгтовке – Юрий Жданов, тренер-методист Ларс Юханссон, тренеры по индивидуальной физподготовке – Денис Коротышев, Александр Трошин.

При этом Проворов присоединится к национальной команде после того, как подпишет новый контракт с клубом. Дадонов должен получить разрешение клуба для приезда в сборную после восстановления от микротравмы. Анисимов прибудет в расположение команды 26 апреля.

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