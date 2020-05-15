Конец золотого дуэта. Последний матч Быкова и Захаркина во главе сборной России

15 мая 2011 года сборная России в матче за третье место на чемпионате мира в Словакии встретилась с командой Чехии. Россияне уступили со счетом 4:7.

Руководили командой в то время тренеры Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Для этого тренерского тандема этот матч стал последним во главе национальной сборной.

Быков занимал пост главного тренера с августа 2006 года. Захаркин был его неизменным помощником все это время. Именно под их руководством сборная России в 2008 году на чемпионате мира в Канаде впервые за 15 лет выиграла титул чемпионов мира.