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Чемпионат мира

Матчи России
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Конец золотого дуэта. Последний матч Быкова и Захаркина во главе сборной России

10:00
Вячеслав Быков (справа) и Игорь Захаркин. Фото Александр Вильф., "СЭ"
Вячеслав Быков (справа) и Игорь Захаркин. Фото Александр Вильф., "СЭ"
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15 мая 2011 года сборная России в матче за третье место на чемпионате мира в Словакии встретилась с командой Чехии. Россияне уступили со счетом 4:7.

Руководили командой в то время тренеры Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Для этого тренерского тандема этот матч стал последним во главе национальной сборной.

Быков занимал пост главного тренера с августа 2006 года. Захаркин был его неизменным помощником все это время. Именно под их руководством сборная России в 2008 году на чемпионате мира в Канаде впервые за 15 лет выиграла титул чемпионов мира.

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