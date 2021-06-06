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Комментатор TSN удивился, как Брагин использовал лидеров сборной России в матче с Канадой

6 июня 2021, 08:30
Игорь Ларионов (слева) и Горд Миллер. Фото Twitter
Игорь Ларионов (слева) и Горд Миллер. Фото Twitter
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Канадский комментатор Горд Миллер, работающий на чемпионате мира на телеканале TSN, в интервью «СЭ» поделился мнением о четвертьфинале ЧМ Россия — Канада (1:2 ОТ) и объяснил, что удивило в тактике нашей сборной на матч.

— Когда ты разговариваешь с людьми из НХЛ о русском хоккее, они удивляются — ваши тренеры не применяют нюансы энхаэловской тактики. Например, «Вегас» играл вчера с «Колорадо». Главные форварды команд играли очень много. Нэйтан Маккиннон — более 21 минуты, в 60-минутном матче. Алекс Пьетранджело — в районе 27 минут, и так далее.

Российские команды не используют своих ключевых игроков. Например, после любого телевизионного таймаута Канада выводит на лед свое лучшее звено. Как принято у тренеров в НХЛ. И для меня неожиданно, что Проворов сыграл в игре с овертаймом 21 минуту. Такие ребята, как он, должны быть на площадке 27-28 минут. Я не пытаюсь сейчас стать вторым Брагиным, но в НХЛ первое звено бы играло почти весь заключительный период и овертайм.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Гордом Миллером читайте на сайте «СЭ»

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