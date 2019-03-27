Комиссия ИИХФ начала инспекцию Санкт-Петербурга, где состоится чемпионат мира-2023

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что в Санкт-Петербург прибыла комиссия Международной федерации хоккея (ИИХФ). Группа чиновников ИИХФ проведет инспекцию инфраструктуры горда к чемпионату мира-2023.

- Комиссия ИИХФ, инспектирующая объекты чемпионата мира, уже находится в Санкт-Петербурге. Комиссия начинает свою работу, - приводит ТАСС слова Ротенберга.

Чемпионат мира состоится в России в четвертый раз. Матчи пройдут в СКК "Петербургский", а также в Ледовом дворце или СК "Юбилейный".