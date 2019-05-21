Клэйтон Беддоус: "Сборная Италии на чемпионате мира сыграла ниже своего уровня"

Главный тренер сборной Италии Клэйтон Беддоус считает, что его команда сыграла ниже своего уровня на чемпионате мира. В понедельник итальянцы по буллитам обыграли Австрию в заключительном матче на групповой стадии (4:3) и сохранили прописку в элитном дивизионе.

- Это можно назвать хэппи-эндом, учитывая очень трудную неделю, которая выпала на нас, ребята показали свою силу, - цитирует ТАСС Беддоуса. - Считаю, что они играли ниже своего уровня. Но каждый из них заслуживает уважения за то, что, несмотря, например, на счет 0:10, ребята играли до последней минуты. Это для меня важнее всего, и я надеюсь, что в следующем году мы будем выступать еще успешнее.

У нас действительно серьезная проблема с вратарями, которые не играют два-три месяца в сезоне, проводят за месяц одну-две игры. Плюс у нас был ряд травмированных игроков. Но во время подготовки все игроки усердно работали.