Киселевич получил вызов в сборную России

Защитник "Виннипега" Богдан Киселевич вызван в сборную России для участия в чемпионате мира – 2019, информирует пресс-служба ФХР.

– Защитник Богдан Киселевич ("Виннипег") вызван в сборную России. Он присоединится к команде 23 апреля в Риге, – говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Ранее сообщалось о том, что вызов в национальную команду получили вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев ("Авангард").

Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

📢 Защитник Богдан Киселевич ("Виннипег") вызван в сборную России. Он присоединится к команде 23 апреля в Риге. #снамироссия #RedMachine pic.twitter.com/IMMMNAi5uW – Хоккей России (@russiahockey) 22 апреля 2019 г.

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