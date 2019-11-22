Чемпионат мира
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Кирилл Семенов: «Когда первый раз увидел майку сборной в Новогорске, были особенные чувства»
Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов оценил свои шансы на попадание на чемпионат мира в составе сборной России.
— Вы говорили, что играть за сборную — мечта детства. Каково это: выходить на игру, о которой мечтали всю жизнь?
— Когда первый раз увидел майку сборной в Новогорске, были особенные чувства, — цитирует Семенова официальный сайт КХЛ. — Я с детства мечтал играть за сборную России, но не получалось: был худым и маленького роста. Когда в первый раз вызвали в олимпийскую сборную, очень радовался. А сейчас на Кубке Карьяла уже не было мандража. Мне понравилось играть за свою страну.
— Следующая планка — попадание на чемпионат мира?
— Да, хочется попасть туда и выиграть. Но для этого мне надо очень много работать, хорошо играть в клубе, чтобы вызывали в первую сборную.
— Говорят, что если вы не сбавите, то точно будете в Швейцарии. В России ведь дефицит центральных.
— Знаете, в 10 лет ребенок может играть как новый Овечкин, Малкин или Дацюк, а потом сбавить обороты. Если не будешь прогрессировать, то ничего не получится. Никому ничего не гарантировано. Я знаю свои недочеты и ошибки, работаю над их устранением и все.
— Ваше выступление в сборной на Кубке Карьяла оценили очень хорошо. 3 (1+2) очка, «плюс 3». Вы для себя лично как оцениваете турнир?
— Мы выиграли только один матч, где-то плохо действовали в обороне. Себя я никогда не оцениваю, есть журналисты, тренеры.
— И что вам тренеры сказали?
— Как в школе, нам оценок не ставили. Ты сам должен понимать, что тренерский штаб сделал выводы о твоей игре. Если в следующий раз не вызвали, значит стал плохо играть, или есть на это другие причины. Но надо не зацикливаться на этом, а работать над собой.
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