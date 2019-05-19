Кирилл Капризов: "Вам не видно со стороны, какие коррективы я внес в свою игру?"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов подвел итоги матча против Швейцарии (3:0) на чемпионате мира.

- Положительные ощущения. Выиграли, это здорово, - отметил Капризов.

- Играли сегодня в звене с Овечкиным и Кузнецовым. Какие впечатления?

- Не в первый раз. Все хорошо, было достаточно моментов, но не реализовали. Дай бог, в следующий раз получится.

- Вы для себя анализировали, что не получалось, почему вас перевели из этого звена? Может по-другому начали играть?

- Конечно, анализировали. Смотришь за ошибками, анализируешь.

- Какие-то коррективы внесли в свою игру?

- (Смеется) Вам не видно со стороны?

- Жестко играли швейцарцы?

- Хорошая, плотная игра получилась.

- Можете ее назвать успешной для себя?

- Моментами играли неплохо. Были моменты, но их надо забивать.

- Не создалось впечатление, что Кучерова пытались вывести из себя?

- Возможно, были пару моментов. Но он терпел. У нас есть тот, кто подлетел и все исправил.

- Согласны, что уже из-за спаренных матчей начался другой чемпионат мира с другим графиком?

- 100 процентов. Скоро начнется плей-офф, а там каждая игра на вылет. Надо серьезнее к ним подходить. (Алена Гребенькова)

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