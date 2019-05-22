Кирилл Капризов: "После своего гола испытал облегчение. Словно заново родился"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов в матче с командой Швеции (7:4) открыл счет своим голам на чемпионате мира-2019 и не скрывал радости по этому поводу.
- Объясните, что случилось со сборной России во втором периоде?
- Мы достаточно хорошо провели этот период, создали много моментов и шайба хорошо залетала. Удача была на нашей стороне.
- Почему тогда так плохо сыграли первые 20 минут?
- Сейчас не могу сказать, потом разберем, и нам подскажут, что было не так.
- Когда вы забили, то заранее договаривались, что Кузнецов после вбрасывания откинет шайбу?
- Это вы потом у Кузи спросите.
- Радостно, что в этом матче прорвало всех - и вас, и Григоренко, и Малкина?
- Да, испытываю облегчение, словно заново родился. Слава богу, что так произошло.
- В четвертьфинале вашим соперником будет сборная США.
- Только эта игра закончилась. Маленько от нее отдохнем и будем думать о следующем сопернике. Разберемся, подготовимся.
- Хорошо, что не придется никуда переезжать?
- Да, так намного лучше.
- После столь впечатляющего этапа американцы не страшны?
- Давайте сейчас не будем загадывать.
- В концовке матча расслабились или шведы прибавили?
- Мы неудачно отыграли концовку. Хотелось, чтобы было лучше. Ничего страшного.
- Было бы сложнее, если у шведов в воротах играл Лундквист?
- Откуда я знаю?
- Потасовки, которые были в сегодняшнем матче, заводили команду?
- Нормально к таким вещам отношусь. Часть игры. Этого никак не избежать.
(Игорь Еронко)
Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //
Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019
Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //
Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //
Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019