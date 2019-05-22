Кирилл Капризов: "После своего гола испытал облегчение. Словно заново родился"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов в матче с командой Швеции (7:4) открыл счет своим голам на чемпионате мира-2019 и не скрывал радости по этому поводу.

- Объясните, что случилось со сборной России во втором периоде?

- Мы достаточно хорошо провели этот период, создали много моментов и шайба хорошо залетала. Удача была на нашей стороне.

- Почему тогда так плохо сыграли первые 20 минут?

- Сейчас не могу сказать, потом разберем, и нам подскажут, что было не так.

- Когда вы забили, то заранее договаривались, что Кузнецов после вбрасывания откинет шайбу?

- Это вы потом у Кузи спросите.

- Радостно, что в этом матче прорвало всех - и вас, и Григоренко, и Малкина?

- Да, испытываю облегчение, словно заново родился. Слава богу, что так произошло.

- В четвертьфинале вашим соперником будет сборная США.

- Только эта игра закончилась. Маленько от нее отдохнем и будем думать о следующем сопернике. Разберемся, подготовимся.

- Хорошо, что не придется никуда переезжать?

- Да, так намного лучше.

- После столь впечатляющего этапа американцы не страшны?

- Давайте сейчас не будем загадывать.

- В концовке матча расслабились или шведы прибавили?

- Мы неудачно отыграли концовку. Хотелось, чтобы было лучше. Ничего страшного.

- Было бы сложнее, если у шведов в воротах играл Лундквист?

- Откуда я знаю?

- Потасовки, которые были в сегодняшнем матче, заводили команду?

- Нормально к таким вещам отношусь. Часть игры. Этого никак не избежать.

(Игорь Еронко)

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