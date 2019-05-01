Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов признался, что не подкалывает партнеров из НХЛ по национальной команде по поводу золотых медалей Олимпиады-2018 в в Пхенчхане.

Капризов выступал за сборную России на ОИ-2018. 22-летний форвард забросил победную шайбу в финальном матче с Германией (4:3).

– Вы – уже олимпийский чемпион, а многие суперзвезды НХЛ только мечтают об этом. Подкалываете их?

– Да нет (смеется). Как-то не говорили об этом. Не только же у меня в сборной есть такой титул.

– Уверены в том, что за вами место в составе команды на чемпионате? Вылетит из плей-офф какой-нибудь Александр Радулов, может стать тесновато.

– Это, наверное, нужно спросить у тренера. За себя могу сказать точно – буду стараться показывать свой хоккей максимально круто, – сказал Капризов. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

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