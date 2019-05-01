Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов признался, что не смотрит известный телесериал "Игра престолов", 22-летний спортсмен больше предпочитает комедии, а также фильмы, которые основаны на реальных событиях.

Весной 2019-го вышел финальный, восьмой сезон киносаги "Игра престолов".

– "Игра престолов"? Я вообще ни одной серии не смотрел. Вот серьезно. Думаю, если начну – затянет надолго. Парни в команде давно советуют, но я не особо люблю сериалы. Больше по комедиям или фильмам, основанным на реальных событиях. Правда, последний раз ходил в кино на какой-то плохой фильм. Мне не понравился. Даже название не помню. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице пройдет чемпионат мира.

"У меня еще год контракта с ЦСКА. "Миннесоте" придется подождать". Капризов – о ЧМ, Головине и НХЛ