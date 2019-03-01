КХЛ назвала арбитров, которые будут работать на ЧМ-2019

КХЛ назвала арбитров лиги, которые будут работать на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

В их число попали Мартин Фране, Роман Гофман, Евгений Ромасько, Максим Сидоренко, Дмитрий Голяка, Глеб Лазарев и Дмитрий Шишло.

Напомним, что турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 мая по 26 мая.