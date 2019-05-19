Кевин Фиала: "Россия сильнее шведов. Я в этом абсолютно уверен"

Нападающий сборной Швейцарии и "Миннесоты" Кевин Фиала прокомментировал поражение от Швеции (3:4) в рамках чемпионата мира и поделился ожиданиями от встречи с Россией.

- Что не получилось со шведами?

- Только мы сравниваем счет – они сразу забивают и выходят вперед. Только подобрались к ним – тут же они отрываются. Начинаешь переживать, и тебе от этого только сложнее. Классная была атмосфера. Болельщики обеих команд здорово поддерживали.

- Что позитивного было в матче?

- Мы забили трижды. И это – очень сильной команде. У нас были возможности сравнять счет. Даже выйти вперед. Это определенно позитив.

- Остались ли силы на Россию?

- Конечно. Силы есть, их нам точно хватит.

- Вы уже вышли в плей-офф. Какие вообще задачи ставите перед собой дальше?

- Пройти как можно дальше. Жаль, что проиграли Швеции. Но ничего страшного – завтра Россия. Попытаемся обыграть ее.

- Порадовались, что Нидеррайтер приедет?

- Конечно! Он важнейший для нас игрок.

- Если брать последний чемпионат мира, да и этот, Швейцария – в порядке. Вы теперь чувствуете себя одними из фаворитов?

- Мы на гораздо лучших позициях, чем еще пять лет назад. И я горжусь нашей командой. Внутри – в раздевалке, в нашем коллективе – мы были в себе уверены. Снаружи – многие были не уверены в нас. Но, особенного с прошлого чемпионата мира, буквально все повысили свое мнение о нас.

- Если сравнить Россию со Швецией, кто сильнее?

- Россия сильнее, чем Швеция. Я в этом абсолютно уверен. Будет быстрый хоккей. Нам нужно будет притормозить их атаку и реализовывать свои моменты. (Игорь Еронко)

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика