Казахстан и Венгрия встретятся на групповом этапе чемпионата мира

Сборные Казахстана и Венгрии встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею во вторник, 13 мая. Игра пройдет на стадионе «Юске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) и начнется в 21.20 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет сайт медиахолдинга «Матч» matchtv.ru, трансляция начнется за пять минут до стартового вбрасывания.

Основные события игры Казахстан — Венгрия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Обе команды провели по два матча на ЧМ-2025: Казахстан победил Норвегию (2:1) и уступил Германии (1:4), а Венгрия проиграла Германии (1:6) и США (0:6).